Состоялась церемония открытия ЧМ-2026 в Канаде

Сегодня, 12 июня, состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира 2026 года в Канаде. Она прошла на стадионе на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто. На мероприятии выступил певец Майкл Бубле, а также актёр Уилл Арнетт и исполнители Алессия Кара и Джесси Рейес. Через несколько минут начнётся матч 1-го тура группы B ЧМ-2026 между сборными Канады и Боснии и Герцеговины.

В розыгрыше турнира принимают участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место. Всего будет сыграно 104 матча — это рекорд для чемпионатов мира.