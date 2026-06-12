Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Состоялась церемония открытия ЧМ-2026 в Канаде

Состоялась церемония открытия ЧМ-2026 в Канаде
Комментарии

Сегодня, 12 июня, состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира 2026 года в Канаде. Она прошла на стадионе на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто. На мероприятии выступил певец Майкл Бубле, а также актёр Уилл Арнетт и исполнители Алессия Кара и Джесси Рейес. Через несколько минут начнётся матч 1-го тура группы B ЧМ-2026 между сборными Канады и Боснии и Герцеговины.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 1-й тур
12 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Канада
Перерыв
0 : 1
Босния и Герцеговина
0:1 Лукич – 21'    

В розыгрыше турнира принимают участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место. Всего будет сыграно 104 матча — это рекорд для чемпионатов мира.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Пик Марадоны и триумф Зидана. Угадай десятилетие по звёздам! Пик Марадоны и триумф Зидана. Угадай десятилетие по звёздам!
Канада «горит» Боснии, плохие новости для Неймара. Второй день ЧМ. LIVE
Live
Канада «горит» Боснии, плохие новости для Неймара. Второй день ЧМ. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android