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Лука Вушкович согласовал условия контракта с «Брайтоном» — Плеттенберг

Лука Вушкович согласовал условия контракта с «Брайтоном» — Плеттенберг
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Защитник сборной Хорватии и «Тоттенхэм Хотспур» Лука Вушкович согласовал условия контракта с «Брайтон энд Хоув Альбион». Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг в соцсети Х.

Ранее стало известно об интересе «чаек» к футболисту, Плеттенберг подтверждает, что хорват уже провёл переговоры с руководством «Брайтона» и главным тренером команды Фабианом Хюрцелером, все эти контакты состоялись в положительном ключе. Другие клубы следят за ситуацией, но именно южане наиболее серьёзно работают в этом направлении.

Вушкович провёл сезон-2025/2026 в аренде в немецком «Гамбурге», забив шесть голов в 28 матчах. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 60 млн.

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