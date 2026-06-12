Роналду обратился к болельщикам Португалии перед дебютом сборной на ЧМ-2026

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков национальной команды за поддержку перед предстоящими матчами на чемпионате мира 2026 года.

«Мы отправляемся [на чемпионат мира] с силой миллионов португальцев. Спасибо, что вы с нами», — написал Роналду на своей странице в социальной сети X.

Фото: Португальская футбольная федерация

Сборная Португалии дебютирует на чемпионате мира 2026 года матчем группового этапа с ДР Конго. Эта игра состоится 17 июня. Во 2-м туре группы K португальская национальная команда встретится с Узбекистаном (23 июня), в 3-м туре — с Колумбией (28 июня).

Главные ожидания от ЧМ по футболу: