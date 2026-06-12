Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду обратился к болельщикам Португалии перед дебютом сборной на ЧМ-2026

Роналду обратился к болельщикам Португалии перед дебютом сборной на ЧМ-2026
Комментарии

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков национальной команды за поддержку перед предстоящими матчами на чемпионате мира 2026 года.

«Мы отправляемся [на чемпионат мира] с силой миллионов португальцев. Спасибо, что вы с нами», — написал Роналду на своей странице в социальной сети X.

Фото: Португальская футбольная федерация

Сборная Португалии дебютирует на чемпионате мира 2026 года матчем группового этапа с ДР Конго. Эта игра состоится 17 июня. Во 2-м туре группы K португальская национальная команда встретится с Узбекистаном (23 июня), в 3-м туре — с Колумбией (28 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Пик Марадоны и триумф Зидана. Угадай десятилетие по звёздам!
Пик Марадоны и триумф Зидана. Угадай десятилетие по звёздам!

Главные ожидания от ЧМ по футболу:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android