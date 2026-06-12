Экс-советник президента «Спартака» Камоцци ответил, в какой топ-лиге мог бы играть Умяров

Бывший советник президента «Спартака» Франко Камоцци высказался на тему возможного перехода полузащитника красно-белых и сборной России Наиля Умярова в один из зарубежных чемпионатов.

«Умяров способен играть в Италии. У него для этого есть все необходимые навыки. Тем более итальянские клубы следят за всеми рынками, в том числе и за российским», — приводит слова Камоцци «Матч ТВ».

В завершившемся сезоне-2025/2026 25-летний Наиль Умяров провёл 39 матчей на клубном уровне, записав на свой счёт четыре результативные передачи. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2029 года.