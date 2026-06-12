Рио Фердинанд отреагировал на слухи о возможном переходе Яна Диоманда в «Ливерпуль»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд отреагировал на слухи, связывающие вингера Яна Диоманда из клуба «РБ Лейпциг» с «Ливерпулем».

«Кто станет лучшим молодым игроком чемпионата мира — 2026? Диоманд из сборной Кот-д'Ивуара. Я постоянно слышу, что он собирается перейти в «Ливерпуль», к сожалению, я это всё время слышу.

Он играл на Кубке африканских наций в 19 лет, прошёл отбор на чемпионат мира, выступал в Лиге чемпионов, а сейчас готовится принять участие в чемпионате мира. Просто им горжусь», — сказал Фердинанд в выпуске на YouTube-канале Rio Ferdinand Presents.

Ян Диоманд перешёл в «РБ Лейпциг» 16 июля 2025 года из испанского «Леганеса». Сумма трансфера составила € 20 млн, контракт был подписан на пять лет. В ходе прошлого сезона он провёл 36 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.

Диоманд признан лучшим новичком Бундеслиги сезона-2025/2026.