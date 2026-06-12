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Эдин Джеко — вне стартового состава Боснии и Герцеговины на первый матч ЧМ-2026 с Канадой

Эдин Джеко — вне стартового состава Боснии и Герцеговины на первый матч ЧМ-2026 с Канадой
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Нападающий Эдин Джеко не вошёл в стартовый состав Боснии и Герцеговины на матч 1-го тура группы B чемпионата мира по футболу 2026 года с Канадой. Игра пройдёт на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто. В качестве главного арбитра выступит Факундо Тельо (Аргентина). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 1-й тур
12 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Канада
Не начался
Босния и Герцеговина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Джеко является капитаном сборной Боснии и Герцеговины, за неё он провёл 148 матчей и забил 78 голов. Вместо форварда на поле с капитанской повязкой выйдет Сеад Колашинац.

Стартовый состав сборной Боснии и Герцеговины: Василь, Дедич, Катич, Мухаремович, Колашинац, Тахирович, Башич, Мемич, Байрактаревич, Демирович, Лукич.

Босния и Герцеговина во 2-м туре сыграет со Швейцарией (18 июня), в 3-м туре — с Катаром (24 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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