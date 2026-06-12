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ФИФА отреагировала на обвинения в завышении посещаемости матча ЧМ-2026 Южная Корея — Чехия

ФИФА отреагировала на обвинения в завышении посещаемости матча ЧМ-2026 Южная Корея — Чехия
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Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) на странице в социальной сети X опубликовала заявление на фоне обвинений в завышении статистики посещаемости матча чемпионата мира — 2026 Южная Корея — Чехия (2:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
12 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Южная Корея
Окончен
2 : 1
Чехия
0:1 Крейчи – 59'     1:1 Бём – 67'     2:1 Кю – 80'    

Игра прошла на стадионе «Акрон» в Гвадалахаре. По данным ФИФА, встречу посетили 44 985 болельщиков. После матча некоторые журналисты отмечали наличие свободных мест на трибунах.

«Официальная статистика посещаемости отражает количество отсканированных билетов и зрителей, находящихся на территории стадиона, а не визуальную оценку заполняемости мест в любой момент времени во время матча. ФИФА тесно сотрудничает с администрацией стадиона и билетными службами, чтобы гарантировать, что все публикуемые данные основаны на проверенной оперативной информации.

Обратите внимание, что во время вчерашнего матча в Гвадалахаре несколько болельщиков с билетами стояли в проходах, а не оставались на своих местах на протяжении всего матча», — написано в заявлении ФИФА.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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