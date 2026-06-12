Агент Салаха высказался о нежелании комментировать будущее футболиста

Агент Рами Аббас, представляющий интересы нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, заявил о нежелании публично комментировать слухи о возможном будущем футболиста.

«У Мохамеда всё абсолютно в порядке. Ни он, ни я не желаем обсуждать наиболее важные планы с людьми, которые далеки от этого. Мы оба сохраняем все сведения между собой. Да, люди имеют право задавать вопросы и получать стандартные вежливые ответы, но на этом — всё», — сказано в публикации Аббаса в соцсети X.

Мохамед Салах выступал за мерсисайдцев с 2017 года. За это время он забил 257 голов и отдал 123 голевые передачи за клуб в 442 матчах.