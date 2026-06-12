ФИФА сделала заявление в связи с отказом Канады выдать Парти визу для участия в ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на новости об отказе Канады в выдаче визы полузащитнику сборной Ганы Томасу Парти, из-за чего он не сможет въехать на территорию страны и сыграть в матче ЧМ-2026 с Панамой (18 июня).

«ФИФА подтверждает, что игрок Томас Парти не сможет отправиться из базового лагеря сборной Ганы в Бостоне, США, в Канаду на первый матч с Панамой, который состоится в четверг, 18 июня, поскольку его заявление на визу было отклонено канадским правительством.

ФИФА не участвует в иммиграционных процессах принимающих стран, включая рассмотрение визовых вопросов. Как и в случае с предыдущими мероприятиями ФИФА, окончательное решение, кто получит визу и будет допущен в страну, принимает правительство принимающей страны», — приводит заявление ФИФА The Athletic.

Отметим, на сайте правительства Канады указано, что «если вы совершили преступление или были осуждены за него, вам может быть отказано во въезде в Канаду». В июле 2025-го Парти был обвинён лондонской полицией в изнасиловании по нескольким эпизодам. Ганский футболист не признал свою вину и ожидает суда.

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