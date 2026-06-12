Канада — Босния и Герцеговина: Йово Лукич открыл счёт на 21-й минуте

В эти минуты идёт матч 1-го тура группы B чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Канады и Боснии и Герцеговины. Игра проходит на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто. В качестве главного арбитра выступает Факундо Тельо (Аргентина). Счёт — 1:0 в пользу европейской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в матче открыл нападающий сборной Боснии и Герцеговины Йово Лукич на 21-й минуте.

Во 2-м туре канадская национальная команда встретится с Катаром (19 июня), в 3-м туре — со Швейцарией (24 июня). Босния и Герцеговина во 2-м туре сыграет со Швейцарией (18 июня), в 3-м туре — с Катаром (24 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).