Раде Богданович: Месси — совершенство в футболе, но и совершенству приходит конец

Бывший нападающий сборной Югославии и мадридского «Атлетико» Раде Богданович ответил на вопрос о перспективах 38-летнего капитана сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира 2026 года.

«Я не следил за Месси, но то, каким он был в Катаре [на чемпионате мира 2022 года], какие там ставили пенальти, заставило ФИФА сделать их [сборную Аргентины] чемпионами мира. Однако Месси – это инопланетянин, совершенство, но и каждому совершенству приходит конец.

За Роналду будет интересно наблюдать. Думаю, что Лука Модрич и Эдин Джеко в лучшей форме, чем Роналду», — приводит слова Раде Богдановича RTS.

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