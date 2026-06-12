Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Журналист Лонго подтвердил, что Модрич завершит карьеру после чемпионата мира — 2026

Журналист Лонго подтвердил, что Модрич завершит карьеру после чемпионата мира — 2026
Комментарии

Полузащитник «Милана» и сборной Хорватии Лука Модрич завершит игровую карьеру после чемпионата мира — 2026. Эту информацию сообщает журналист Даниэле Лонго в социальной сети Х.

По данным источника, хорват не будет проводить встреч с руководством «россонери» на тему продолжения сотрудничества, нынешний проект клуба не впечатлил хавбека.

Модрич перешёл в «Милан» летом 2025 года на правах свободного агента. В прошедшем сезоне в составе «Милана» хавбек забил два гола и отдал три результативные передачи в 37 матчах. Контракт футболиста с «россонери» рассчитан до 30 июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 4 млн.

Ранее футболист выступал за «Реал», «Тоттенхэм», «Динамо» Загреб, «Интер Запрешич» и «ХСК Зриньски Мостар».

Сборная Хорватии на групповом этапе чемпионата мира — 2026 сыграет в группе L. Её соперниками станут команды Англии, Панамы и Ганы.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Модрич догнал Месси по числу матчей за национальные сборные. Впереди лишь двое
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android