Журналист Лонго подтвердил, что Модрич завершит карьеру после чемпионата мира — 2026

Полузащитник «Милана» и сборной Хорватии Лука Модрич завершит игровую карьеру после чемпионата мира — 2026. Эту информацию сообщает журналист Даниэле Лонго в социальной сети Х.

По данным источника, хорват не будет проводить встреч с руководством «россонери» на тему продолжения сотрудничества, нынешний проект клуба не впечатлил хавбека.

Модрич перешёл в «Милан» летом 2025 года на правах свободного агента. В прошедшем сезоне в составе «Милана» хавбек забил два гола и отдал три результативные передачи в 37 матчах. Контракт футболиста с «россонери» рассчитан до 30 июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 4 млн.

Ранее футболист выступал за «Реал», «Тоттенхэм», «Динамо» Загреб, «Интер Запрешич» и «ХСК Зриньски Мостар».

Сборная Хорватии на групповом этапе чемпионата мира — 2026 сыграет в группе L. Её соперниками станут команды Англии, Панамы и Ганы.