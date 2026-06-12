Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» нацелился на двух футболистов «Вест Хэма», покинувшего АПЛ — Footmercato

«ПСЖ» нацелился на двух футболистов «Вест Хэма», покинувшего АПЛ — Footmercato
Комментарии

«ПСЖ» проявляет интерес к полузащитнику «Вест Хэма» Матеушу Фернандешу и нападающему Крисенсио Саммервиллу. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, оба футболиста стали доступными для трансфера после вылета «молотобойцев» из английской Премьер-лиги. Лондонский клуб оценивает Фернандеша и Саммервилла в € 130 млн в совокупности. Подчёркивается, что на текущий момент «ПСЖ» не сделал конкретного предложения.

В минувшем сезоне Фернандеш принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Саммервилл сыграл 34 матча, где забил семь голов и сделал пять ассистов.

Материалы по теме
Пик Марадоны и триумф Зидана. Угадай десятилетие по звёздам!
Пик Марадоны и триумф Зидана. Угадай десятилетие по звёздам!

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android