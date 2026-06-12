«ПСЖ» нацелился на двух футболистов «Вест Хэма», покинувшего АПЛ — Footmercato

«ПСЖ» проявляет интерес к полузащитнику «Вест Хэма» Матеушу Фернандешу и нападающему Крисенсио Саммервиллу. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, оба футболиста стали доступными для трансфера после вылета «молотобойцев» из английской Премьер-лиги. Лондонский клуб оценивает Фернандеша и Саммервилла в € 130 млн в совокупности. Подчёркивается, что на текущий момент «ПСЖ» не сделал конкретного предложения.

В минувшем сезоне Фернандеш принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Саммервилл сыграл 34 матча, где забил семь голов и сделал пять ассистов.

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