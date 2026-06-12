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Гришин оценил эпизод с удалением Монтеса в матче сборных Мексики и ЮАР

Гришин оценил эпизод с удалением Монтеса в матче сборных Мексики и ЮАР
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин считает, что арбитр Вилтон Сампайо не должен был удалять защитника сборной Мексики и «Локомотива» Сесара Монтеса в матче с национальной командой ЮАР (2:0) в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 0
ЮАР
1:0 Киньонес – 9'     2:0 Хименес – 67'    
Удаления: Монтес – 90+2' / Ситхоле – 49', Зване – 84'

«Монтес сыграл неплохо, но вот эта красная карточка… Я бы на месте судьи не давал красную карточку. Здесь чистая жёлтая. Но судья решил так, соответственно, Монтес будет пропускать игру. Так‑то он играл неплохо. Мы его знаем по «Локомотиву». Что‑то конкретное нужно говорить после игр с серьёзными соперниками, потому что ЮАР — это ЮАР», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

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