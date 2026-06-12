Нападающий «Ливерпуля» может перейти в «Наполи» или «Комо» — Caught Offside

«Ливерпуль» готов продать крайнего нападающего Федерико Кьезу нынешним летом. В услугах 28-летнего вингера заинтересованы «Наполи» и «Комо». Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, мерсисайдцы готовы отпустить итальянского футболиста за € 20 млн. Подчёркивается, что «Наполи» и «Комо» предпочитают арендовать Кьезу, в то время как «красные» склоняются к его полноценному переходу в другую команду.

В минувшем сезоне Кьеза принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 13 млн.

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