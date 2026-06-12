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«Как плохо, как тяжело». Сафонов принял участие в игре на реакцию «Поймай палку»

«Как плохо, как тяжело». Сафонов принял участие в игре на реакцию «Поймай палку»
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Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов принял участие в игре на аттракционе «Поймай палку». Голкипер должен был ловить вертикальные стержни, падающие сверху в случайный момент.

Сафонов не поймал ни одной палки за первые пять попыток. Однако потом показал более успешный результат, в частности, поймал две последние палки. После участия в игре голкипер «ПСЖ» сказал: «Как плохо, как тяжело».

Видео можно посмотреть на странице «МУЗ-ТВ» в социальной сети VK.

В минувшем сезоне Сафонов принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в 12 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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