«Как плохо, как тяжело». Сафонов принял участие в игре на реакцию «Поймай палку»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов принял участие в игре на аттракционе «Поймай палку». Голкипер должен был ловить вертикальные стержни, падающие сверху в случайный момент.

Сафонов не поймал ни одной палки за первые пять попыток. Однако потом показал более успешный результат, в частности, поймал две последние палки. После участия в игре голкипер «ПСЖ» сказал: «Как плохо, как тяжело».

Видео можно посмотреть на странице «МУЗ-ТВ» в социальной сети VK.

В минувшем сезоне Сафонов принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в 12 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Как Сафонов стал героем ФИФА: