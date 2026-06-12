Арбитр Федотов высказался об удалении Монтеса в матче открытия ЧМ-2026 Мексика — ЮАР

Бывший арбитр Мир РПЛ Игорь Федотов поделился мнением об удалении защитника сборной Мексики и «Локомотива» Сесара Монтеса в матче открытия чемпионата мира — 2026 с ЮАР (2:0). Игрок получил прямую красную карточку на 90+2-й минуте. В качестве главного судьи встречи выступил Вилтон Сампайо из Бразилии.

«Момент с Монтесом — самый сложный из трёх удалений. Арбитр действовал с большой паузой, хотя, когда побежал к месту столкновения, сразу потянулся за карточкой. Позиция у него была очень хорошая. Можно было бы говорить о нарушении в начальной фазе атаки, но здесь главное — жест арбитра, а он продолжил игру. Это показывает уверенность. После этого произошёл контакт нападающего с Монтесом — Сампайо сразу назначил штрафной и поначалу просто бежал, ничего не показывая. Скорее всего, разговаривал с первым ассистентом насчёт того, какая здесь нужна карточка — жёлтая за срыв перспективной атаки или красная за лишение явной возможности забить гол. Очень сложный эпизод для принятия решения. Но в итоге арбитр разобрался — это действительно штрафной и красная карточка. С общей камеры видно, что нападающий пусть и с края штрафной, но всё же прокинул мяч и следующим касанием мог бить по воротам — никто из защитников ему помешать уже не мог», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Невероятные стадионы ЧМ-2026: