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Арбитр Федотов высказался об удалении Монтеса в матче открытия ЧМ-2026 Мексика — ЮАР

Арбитр Федотов высказался об удалении Монтеса в матче открытия ЧМ-2026 Мексика — ЮАР
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Бывший арбитр Мир РПЛ Игорь Федотов поделился мнением об удалении защитника сборной Мексики и «Локомотива» Сесара Монтеса в матче открытия чемпионата мира — 2026 с ЮАР (2:0). Игрок получил прямую красную карточку на 90+2-й минуте. В качестве главного судьи встречи выступил Вилтон Сампайо из Бразилии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 0
ЮАР
1:0 Киньонес – 9'     2:0 Хименес – 67'    
Удаления: Монтес – 90+2' / Ситхоле – 49', Зване – 84'

«Момент с Монтесом — самый сложный из трёх удалений. Арбитр действовал с большой паузой, хотя, когда побежал к месту столкновения, сразу потянулся за карточкой. Позиция у него была очень хорошая. Можно было бы говорить о нарушении в начальной фазе атаки, но здесь главное — жест арбитра, а он продолжил игру. Это показывает уверенность. После этого произошёл контакт нападающего с Монтесом — Сампайо сразу назначил штрафной и поначалу просто бежал, ничего не показывая. Скорее всего, разговаривал с первым ассистентом насчёт того, какая здесь нужна карточка — жёлтая за срыв перспективной атаки или красная за лишение явной возможности забить гол. Очень сложный эпизод для принятия решения. Но в итоге арбитр разобрался — это действительно штрафной и красная карточка. С общей камеры видно, что нападающий пусть и с края штрафной, но всё же прокинул мяч и следующим касанием мог бить по воротам — никто из защитников ему помешать уже не мог», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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