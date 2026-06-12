«Тоттенхэм Хотспур» близок к продлению контракта с Порро — Романо

Защитник сборной Испании Педро Порро близок к продлению контракта с «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По данным источника, стороны подпишут трудовой договор, срок действия которого будет рассчитан до лета 2030 года.

В сезоне-2025/2026 Порро принял участие в 47 матчах во всех турнирах, забил два гола и сделал шесть результативных передач. Действующий контракт защитника с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 40 млн.

По итогам прошедшего сезона лондонская команда заняла 17-е место в турнирной таблице АПЛ.