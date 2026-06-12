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Актёр Райан Рейнольдс посетил первый матч Канады на ЧМ-2026

Актёр Райан Рейнольдс посетил первый матч Канады на ЧМ-2026
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Канадский актёр Райан Рейнольдс присутствует на матче 1-го тура группы B чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Канады и Боснии и Герцеговины. Игра проходит на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто. В качестве главного арбитра выступает Факундо Тельо (Аргентина). Счёт — 1:0 в пользу европейской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 1-й тур
12 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Канада
2-й тайм
0 : 1
Босния и Герцеговина
0:1 Лукич – 21'    

Фото: Кадр из трансляции

Райан Рейнольдс также является владельцем футбольного клуба «Рексема», который выступает в английском Чемпионшипе.

Во 2-м туре канадская национальная команда встретится с Катаром (19 июня), в 3-м туре — со Швейцарией (24 июня). Босния и Герцеговина во 2-м туре сыграет со Швейцарией (18 июня), в 3-м туре — с Катаром (24 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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