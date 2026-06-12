Арбитр Федотов ответил, может ли арбитр матча Мексика — ЮАР претендовать на финал ЧМ

Бывший арбитр Мир РПЛ Игорь Федотов поделился мнением, может ли главный судья матча открытия чемпионата мира — 2026 Мексика — ЮАР (2:0) Вилтон Сампайо (Бразилия) претендовать на работу в финале мирового первенства. В указанной встрече Сампайо показал три красные карточки.

«И удаление Монтеса, и другие решения по ходу игры показывают, что Сампайо разбирается в единоборствах, плюс была хорошая помощь ассистента. В целом это хорошая работа бразильского арбитра и открытие для массовой аудитории. Думаю, как и другим судьям, ему дадут ещё одну игру — руководство ФИФА назначает арбитров на чемпионате мира именно на два матча, если нет очевидных ошибок, которые никак нельзя поддержать. А дальше надо смотреть, как он себя проявит. Про финал пока говорить бессмысленно, но если будет прибавлять, может пойти далеко», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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