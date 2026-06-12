«Сигнал для нашего департамента». Арбитр Федотов — о мемах про английский язык судьи на ЧМ

Бывший арбитр Мир РПЛ Игорь Федотов высказался о шутках в отношении знания английского языка у главного судьи матча чемпионата мира — 2026 Мексика — ЮАР (2:0) Вилтона Сампайо. Во время игры бразилец объяснял свои решения на английском языке, однако, судя по реакции футболистов на поле, они не сразу его понимали.

«Что касается мемов про Сампайо, в лист ФИФА знание английского языка явно не входит. Всегда было и будет так, что испано- и португалоговорящие не знают английского. Это лишний сигнал на будущее для нашего департамента, что не надо обращать большого внимания, говорит арбитр на английском или нет. У нас выбирают по другим качествам, это правильно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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