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«Сигнал для нашего департамента». Арбитр Федотов — о мемах про английский язык судьи на ЧМ

«Сигнал для нашего департамента». Арбитр Федотов — о мемах про английский язык судьи на ЧМ
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Бывший арбитр Мир РПЛ Игорь Федотов высказался о шутках в отношении знания английского языка у главного судьи матча чемпионата мира — 2026 Мексика — ЮАР (2:0) Вилтона Сампайо. Во время игры бразилец объяснял свои решения на английском языке, однако, судя по реакции футболистов на поле, они не сразу его понимали.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 0
ЮАР
1:0 Киньонес – 9'     2:0 Хименес – 67'    
Удаления: Монтес – 90+2' / Ситхоле – 49', Зване – 84'

«Что касается мемов про Сампайо, в лист ФИФА знание английского языка явно не входит. Всегда было и будет так, что испано- и португалоговорящие не знают английского. Это лишний сигнал на будущее для нашего департамента, что не надо обращать большого внимания, говорит арбитр на английском или нет. У нас выбирают по другим качествам, это правильно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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