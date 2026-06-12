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«Мы способны пройти весь путь». Трамп лично позвонил сборной США перед матчем ЧМ-2026

«Мы способны пройти весь путь». Трамп лично позвонил сборной США перед матчем ЧМ-2026
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Президент США Дональд Трамп лично позвонил сборной США по футболу в преддверии её дебюта на домашнем чемпионате мира 2026 года. 13 июня звёздно-полосатые встретятся с Парагваем в матче 1-го тура группы D.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 04:00 МСК
США
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«[Трамп обращается к главному тренеру Маурисио Почеттино] Вы фантастический человек, фантастический тренер… Знаю, насколько хороши ваши игроки. У вас действительно хорошие шансы пройти весь путь. Я просто хочу пожелать вам удачи!» — сказал Трамп во время телефонного разговора, опубликованного пресс-службой сборной США.

Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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