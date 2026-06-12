Дэвид Бекхэм получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде

Бывший полузащитник сборной Англии и совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм получил именную звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Вместе с Бекхэмом мероприятие посетили его супруга Виктория и дети.

«Всё это кажется довольно нереальным. В моей карьере было много удивительных моментов, но находиться здесь, в Лос-Анджелесе, и получать звезду на всемирно известной «Аллее славы» — это поистине невероятно.

Я всегда был мечтателем, но никогда не мог представить, что такая честь достанется футболисту из рабочего класса, как я…

Мне нравится амбициозность и масштаб американского спорта», — приводит слова Бекхэма журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

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