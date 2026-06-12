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Лопетеги сравнил сложность выхода на ЧМ со сборными Испании и Катара

Лопетеги сравнил сложность выхода на ЧМ со сборными Испании и Катара
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Главный тренер сборной Катара Хулен Лопетеги высказался о чемпионате мира — 2026, вспомнив мировое первенство 2018 года, когда он был уволен с поста наставника национальной команды Испании перед первым матчем коллектива на турнире.

— Как всё изменилось в футболе за восемь лет. Вы поехали в Россию с командой, которая считалась фаворитом и претендентом на победу в чемпионате мира, а теперь вам предстоит непростая борьба [во главе сборной Катара].
— Это совершенно разные ситуации. Думаю, мы приехали на тот чемпионат мира в Россию в отличной форме, невероятно хорошо подготовленными, с действительно хорошим составом игроков и с футболистами нового поколения. Но этого не случилось из-за обстоятельств, которые нам всем известны. Думаю, отобраться на чемпионат мира с Катаром гораздо сложнее, хотя квалификация всегда сложна, где бы она ни проходила. Просто спросите об этом у Италии. Они не смогли выйти на первенство планеты, когда играли с ними в той группе перед турниром 2018 года, — приводит слова Лопетеги AS.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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