Лопетеги сравнил сложность выхода на ЧМ со сборными Испании и Катара

Главный тренер сборной Катара Хулен Лопетеги высказался о чемпионате мира — 2026, вспомнив мировое первенство 2018 года, когда он был уволен с поста наставника национальной команды Испании перед первым матчем коллектива на турнире.

— Как всё изменилось в футболе за восемь лет. Вы поехали в Россию с командой, которая считалась фаворитом и претендентом на победу в чемпионате мира, а теперь вам предстоит непростая борьба [во главе сборной Катара].

— Это совершенно разные ситуации. Думаю, мы приехали на тот чемпионат мира в Россию в отличной форме, невероятно хорошо подготовленными, с действительно хорошим составом игроков и с футболистами нового поколения. Но этого не случилось из-за обстоятельств, которые нам всем известны. Думаю, отобраться на чемпионат мира с Катаром гораздо сложнее, хотя квалификация всегда сложна, где бы она ни проходила. Просто спросите об этом у Италии. Они не смогли выйти на первенство планеты, когда играли с ними в той группе перед турниром 2018 года, — приводит слова Лопетеги AS.