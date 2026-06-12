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«Краснодар» начал переговоры по нападающему «Интернасьонала» Карбонеро — Коллар

«Краснодар» начал переговоры по нападающему «Интернасьонала» Карбонеро — Коллар
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«Краснодар» начал переговоры с окружением крайнего нападающего «Интернасьонала» Хоана Карбонеро насчёт его возможного перехода нынешним летом. Об этом сообщает журналист Лукас Коллар на странице в социальной сети X.

По информации источника, на текущий момент чёрно-зелёные не делали официального предложения о покупке 26-летнего футболиста.

В нынешнем сезоне Карбонеро принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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