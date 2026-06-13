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«Барселона» предложит € 50 млн за Баркола из «ПСЖ» — журналист Санчес

«Барселона» предложит € 50 млн за Баркола из «ПСЖ» — журналист Санчес
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На следующей неделе спортивный директор «Барселоны» Деку встретится с агентом нападающего «ПСЖ» Брэдли Баркола. Об этом сообщает испанский журналист Алекс Родригес Санчес на странице в социальной сети X.

По информации источника, сине-гранатовые предложат € 50 млн за переход 23-летнего вингера. Парижский клуб готов принять это предложение. Подчёркивается, «Барселона» может заключить контракт с Баркола на пять лет с зарплатой в € 13 млн до вычета налогов.

В минувшем сезоне Баркола принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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