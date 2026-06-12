Левандовски вместе с агентом направляется в США для перехода в МЛС — Романо

Польский нападающий Роберт Левандовски вместе с агентом Пини Захави направляется в США для переговоров о сотрудничестве с «Чикаго Файр». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Сообщается, что команда МЛС всерьёз намерена усилиться польским игроком. Левандовски может подписать контракт на два или три года — выбор за самим футболистом.

Предыдущим клубом Левандовского была «Барселона», куда он перешёл летом 2022 года. За этот период 37-летний форвард принял участие в 191 матче во всех клубных турнирах, в которых отметился 119 голами и 24 результативными передачами. В каталонском коллективе поляк трижды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Суперкубок страны и один раз — Кубок Испании.