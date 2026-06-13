Церемония открытия ЧМ по футболу — 2026 в США: прямая трансляция начнётся в 2:40

В ночь с 12 на 13 июня состоится церемония открытия чемпионата мира 2026 года в США. Торжественное мероприятие пройдёт на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США) в преддверии матча США — Парагвай. Оно начнётся в 2:40 мск. Стартовый свисток матча открытия в США прозвучит в 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В шоу примут участие певицы Кэти Перри, Анитта, Лиза из группы BLACKPINK, а также рэпер Future.

Впервые в истории чемпионата мира по футболу состоятся сразу три церемонии открытия. Ранее торжественные мероприятия прошли в Мексике и Канаде.

В текущем розыгрыше чемпионата мира участвуют 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Хозяева турнира — США, Канада и Мексика — получили автоматические путёвки, остальные участники прошли квалификацию.

Невероятные стадионы ЧМ-2026: