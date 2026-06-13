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Церемония открытия ЧМ по футболу 2026 в США: прямая трансляция начнется в 2:40

Церемония открытия ЧМ по футболу — 2026 в США: прямая трансляция начнётся в 2:40
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В ночь с 12 на 13 июня состоится церемония открытия чемпионата мира 2026 года в США. Торжественное мероприятие пройдёт на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США) в преддверии матча США — Парагвай. Оно начнётся в 2:40 мск. Стартовый свисток матча открытия в США прозвучит в 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 04:00 МСК
США
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В шоу примут участие певицы Кэти Перри, Анитта, Лиза из группы BLACKPINK, а также рэпер Future.

Впервые в истории чемпионата мира по футболу состоятся сразу три церемонии открытия. Ранее торжественные мероприятия прошли в Мексике и Канаде.

В текущем розыгрыше чемпионата мира участвуют 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Хозяева турнира — США, Канада и Мексика — получили автоматические путёвки, остальные участники прошли квалификацию.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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