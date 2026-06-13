Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хулен Лопетеги ответил, является ли сборная Испании фаворитом ЧМ-2026

Хулен Лопетеги ответил, является ли сборная Испании фаворитом ЧМ-2026
Комментарии

Главный тренер сборной Катара Хулен Лопетеги ответил, является ли национальная команда Испании главным претендентом на победу в чемпионате мира — 2026.

«Лучше не навешивать ярлыки на команды. Конечно, этот ярлык приходит извне и является результатом истории, определённого уровня игроков и результатов отборочных турниров. Безусловно. И командам приходится с этим мириться. Но это скорее внешний фактор, чем внутренний. Фаворитами будут те, кого мы все более или менее представляем. И Испания, несомненно, будет в их числе. После группового этапа начнутся матчи плей-офф, которые являются решающими играми, проверяющими не только техническое и физическое мастерство, но и менталитет многих команд. Именно поэтому только одна команда может выиграть чемпионат мира», — приводит слова Лопетеги AS.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Лопетеги сравнил сложность выхода на ЧМ со сборными Испании и Катара
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android