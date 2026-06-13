Хулен Лопетеги ответил, является ли сборная Испании фаворитом ЧМ-2026

Главный тренер сборной Катара Хулен Лопетеги ответил, является ли национальная команда Испании главным претендентом на победу в чемпионате мира — 2026.

«Лучше не навешивать ярлыки на команды. Конечно, этот ярлык приходит извне и является результатом истории, определённого уровня игроков и результатов отборочных турниров. Безусловно. И командам приходится с этим мириться. Но это скорее внешний фактор, чем внутренний. Фаворитами будут те, кого мы все более или менее представляем. И Испания, несомненно, будет в их числе. После группового этапа начнутся матчи плей-офф, которые являются решающими играми, проверяющими не только техническое и физическое мастерство, но и менталитет многих команд. Именно поэтому только одна команда может выиграть чемпионат мира», — приводит слова Лопетеги AS.