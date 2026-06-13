Матч открытия ЧМ по футболу — 2026 в США: прямая трансляция начнётся в 4:00 мск

В ночь с 12 на 13 июня состоится матч открытия чемпионата мира 2026 года в США, в котором звёздно-полосатые встретятся с Парагваем. Игра пройдёт на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США). В качестве главного арбитра выступит Данни Маккели из Нидерландов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Во 2-м туре национальная команда США встретится с Австралией (19 июня), в 3-м туре — с Турцией (26 июня). Парагвай во 2-м туре сыграет с Турцией (20 июня), в 3-м туре — с Австралией (26 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Главные ожидания от ЧМ по футболу: