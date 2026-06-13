Сборная Канады набрала первое очко на чемпионах мира в своей истории

Сборная Канады сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1) в матче 1-го тура группы B ЧМ-2026. Таким образом, североамериканская национальная команда набрала первое очко на чемпионах мира в своей истории.

Ранее Канада принимала участие в ЧМ-1986 и ЧМ-2022.

Отметим, что игра прошла в Торонто на стадионе «Би-Эм-О Филд». Во 2-м туре канадская национальная команда встретится с Катаром (19 июня), в 3-м туре — со Швейцарией (24 июня). Обе встречи пройдут в Ванкувере.

После этой встречи Канада и Босния и Герцеговина набрали по одному очку и располагаются на первой и второй строчках турнирной таблицы соответственно. 13 июня в рамках матча 1-го тура в этой группе встретятся Катар и Швейцария.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).