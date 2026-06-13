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Лопетеги ответил, является ли группа сборной Катара на ЧМ-2026 сложной

Лопетеги ответил, является ли группа сборной Катара на ЧМ-2026 сложной
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Главный тренер сборной Катара Хулен Лопетеги оценил расклад сил в группе B, в которой его команда сыграет со сборными Канады, Швейцарии и Боснии и Герцеговины на чемпионате мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 22:00 МСК
Катар
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Является ли наша группа самой простой? Я так не считаю. Швейцария была одной из сильнейших команд Европы за последние восемь лет. У Канады, вероятно, лучшая команда в Северной Америке: в последние годы они убедительно обыграли США и Мексику. А Босния выбила из турнира Уэльс и Италию. У этих соперников есть все задатки, чтобы считаться явными фаворитами в матчах с нами», — приводит слова Лопетеги AS.

Свой первый матч на нынешнем мировом первенстве сборная Катара проведёт с командой Швейцарии 13 июня.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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