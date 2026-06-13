Лопетеги ответил, является ли группа сборной Катара на ЧМ-2026 сложной

Главный тренер сборной Катара Хулен Лопетеги оценил расклад сил в группе B, в которой его команда сыграет со сборными Канады, Швейцарии и Боснии и Герцеговины на чемпионате мира — 2026.

«Является ли наша группа самой простой? Я так не считаю. Швейцария была одной из сильнейших команд Европы за последние восемь лет. У Канады, вероятно, лучшая команда в Северной Америке: в последние годы они убедительно обыграли США и Мексику. А Босния выбила из турнира Уэльс и Италию. У этих соперников есть все задатки, чтобы считаться явными фаворитами в матчах с нами», — приводит слова Лопетеги AS.

Свой первый матч на нынешнем мировом первенстве сборная Катара проведёт с командой Швейцарии 13 июня.