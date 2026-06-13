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Хулен Лопетеги ответил, почему решил возглавить сборную Катара

Хулен Лопетеги ответил, почему решил возглавить сборную Катара
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Испанский тренер Хулен Лопетеги ответил, почему ранее решил возглавить сборную Катара. Эта команда на групповом этапе чемпионата мира — 2026 сыграет со сборными Канады, Швейцарии и Боснии и Герцеговины.

«Мы [с тренерским штабом] прибыли сюда, потому что нас всегда мотивировали очень сложные и разнообразные задачи. Первоначальная задача, когда мне её озвучили, и я проанализировал ситуацию, которая заключалась в том, что команда должна была заслужить право играть в октябрьских матчах плей-офф [за выход на ЧМ]. Мы очень мало знали о катарском футболе, нам пришлось учиться очень быстро, к счастью, нам удалось обыграть Иран со счётом 1:0, а затем пройти в плей-офф с Оманом и ОАЭ. Мы это заслужили. Сейчас здесь 48 команд, но в Азии добавилось только одно место», — приводит слова Лопетеги AS.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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