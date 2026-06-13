Анчелотти подтвердил, что Неймар пропустит матч ЧМ-2026 с Марокко

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти сообщил, что ранее получивший травму нападающий Неймар должен вернуться в строй на следующей неделе. В воскресенье, 14 июня, бразильская национальная команда дебютирует на чемпионате мира 2026 года в матче с Марокко.

«Неймар прилагает огромные усилия, чтобы как можно быстрее восстановиться. Ожидается, что он восстановится и присоединится к команде на следующей неделе.

Мы приглашали Неймара в сборную не только из-за его неоспоримой технической подготовки, но и из-за его опыта и того примера, который он может подать молодым игрокам в нашей команде», — приводит слова Анчелотти Globo.

34-летний нападающий восстанавливается после травмы икроножной мышцы.

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