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Анчелотти подтвердил, что Неймар пропустит матч ЧМ-2026 с Марокко

Анчелотти подтвердил, что Неймар пропустит матч ЧМ-2026 с Марокко
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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти сообщил, что ранее получивший травму нападающий Неймар должен вернуться в строй на следующей неделе. В воскресенье, 14 июня, бразильская национальная команда дебютирует на чемпионате мира 2026 года в матче с Марокко.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Неймар прилагает огромные усилия, чтобы как можно быстрее восстановиться. Ожидается, что он восстановится и присоединится к команде на следующей неделе.

Мы приглашали Неймара в сборную не только из-за его неоспоримой технической подготовки, но и из-за его опыта и того примера, который он может подать молодым игрокам в нашей команде», — приводит слова Анчелотти Globo.

34-летний нападающий восстанавливается после травмы икроножной мышцы.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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