Хулен Лопетеги высказался о будущем катарского футбола

Главный тренер сборной Катара Хулен Лопетеги поделился мнением о будущем футбола в стране.

— Есть ли у катарского футбола будущее?

— В рамках Project Talent есть несколько хороших игроков. Через два-три года появится новое поколение благодаря натурализации многих футболистов, которые уже много лет живут в Катаре. Но это произойдёт не скоро.

— Увидим ли мы когда-нибудь катарского игрока в одном из элитных европейских чемпионатов?

— Проблемы заключаются не только в зарплатах, которые в Катаре не так уж высоки, но и в других аспектах. Это непросто. Но в будущем, при нынешней политике в сфере футбола, думаю, что через три, четыре или пять лет в рамках этого проекта по поиску талантов могут появиться игроки, которые получат возможность выступать в Европе, — приводит слова Лопетеги AS.

Свой первый матч на нынешнем мировом первенстве сборная Катара проведёт с командой Швейцарии 13 июня. В группе B также выступают сборные Канады и Боснии и Герцеговины.