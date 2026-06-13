Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хулен Лопетеги высказался о будущем катарского футбола

Хулен Лопетеги высказался о будущем катарского футбола
Комментарии

Главный тренер сборной Катара Хулен Лопетеги поделился мнением о будущем футбола в стране.

— Есть ли у катарского футбола будущее?
— В рамках Project Talent есть несколько хороших игроков. Через два-три года появится новое поколение благодаря натурализации многих футболистов, которые уже много лет живут в Катаре. Но это произойдёт не скоро.

— Увидим ли мы когда-нибудь катарского игрока в одном из элитных европейских чемпионатов?
— Проблемы заключаются не только в зарплатах, которые в Катаре не так уж высоки, но и в других аспектах. Это непросто. Но в будущем, при нынешней политике в сфере футбола, думаю, что через три, четыре или пять лет в рамках этого проекта по поиску талантов могут появиться игроки, которые получат возможность выступать в Европе, — приводит слова Лопетеги AS.

Свой первый матч на нынешнем мировом первенстве сборная Катара проведёт с командой Швейцарии 13 июня. В группе B также выступают сборные Канады и Боснии и Герцеговины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Хулен Лопетеги ответил, почему решил возглавить сборную Катара
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android