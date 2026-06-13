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«Мы играли без инициативы». Тренер сборной Канады Марш — о матче с Боснией и Герцеговиной

«Мы играли без инициативы». Тренер сборной Канады Марш — о матче с Боснией и Герцеговиной
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Главный тренер сборной Канады Джесси Марш высказался о ничьей в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с национальной командой Боснии и Герцеговины (1:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 1-й тур
12 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Канада
Окончен
1 : 1
Босния и Герцеговина
0:1 Лукич – 21'     1:1 Ларин – 78'    

«Первый тайм меня разочаровал, мы играли без инициативы. Но об этом поговорим позднее. Во втором тайме всё было по-другому. Сегодняшний день преподал нам хороший урок. Мы продолжим идти к своей цели», – приводит слова Марша TSN.

После этой встречи Канада и Босния и Герцеговина набрали по одному очку и располагаются на первой и второй строчках турнирной таблицы соответственно. 13 июня в рамках матча 1-го тура в этой группе встретятся Катар и Швейцария.

Во 2-м туре канадская национальная команда встретится с Катаром (19 июня), в 3-м туре — со Швейцарией (24 июня). Босния и Герцеговина во 2-м туре сыграет со Швейцарией (18 июня), в 3-м туре — с Катаром (24 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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