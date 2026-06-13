«Тухленькая». Генич отреагировал на церемонию открытия ЧМ-2026 в Канаде

Известный российский футбольный комментатор и телеведущий Константин Генич опубликовал реакцию на церемонию открытия чемпионата мира 2026 года в Канаде.

«Какая-то тухленькая церемония открытия в Канаде. Не цепляет», — написал Генич в своём телеграм-канале, добавив грустный эмодзи.

Церемония прошла на стадионе на стадионе «Би-Эм-О Филд» в канадском Торонто. На мероприятии выступил певец Майкл Бубле, а также актёр Уилл Арнетт и исполнители Алессия Кара и Джесси Рейес. После торжественной части состоялся матч 1-го тура группы B ЧМ-2026 между сборными Канады и Боснии и Герцеговины. Команды сыграли вничью со счётом 1:1. Групповой этап мирового первенства продлится с 11 по 27 июня. Плей-офф — с 28 июня по 19 июля.