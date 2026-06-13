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«Тухленькая». Генич отреагировал на церемонию открытия ЧМ-2026 в Канаде

«Тухленькая». Генич отреагировал на церемонию открытия ЧМ-2026 в Канаде
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Известный российский футбольный комментатор и телеведущий Константин Генич опубликовал реакцию на церемонию открытия чемпионата мира 2026 года в Канаде.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 1-й тур
12 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Канада
Окончен
1 : 1
Босния и Герцеговина
0:1 Лукич – 21'     1:1 Ларин – 78'    

«Какая-то тухленькая церемония открытия в Канаде. Не цепляет», — написал Генич в своём телеграм-канале, добавив грустный эмодзи.

Церемония прошла на стадионе на стадионе «Би-Эм-О Филд» в канадском Торонто. На мероприятии выступил певец Майкл Бубле, а также актёр Уилл Арнетт и исполнители Алессия Кара и Джесси Рейес. После торжественной части состоялся матч 1-го тура группы B ЧМ-2026 между сборными Канады и Боснии и Герцеговины. Команды сыграли вничью со счётом 1:1. Групповой этап мирового первенства продлится с 11 по 27 июня. Плей-офф — с 28 июня по 19 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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