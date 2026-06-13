Тренер Боснии и Герцеговины прокомментировал результат матча с Канадой на старте ЧМ-2026

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Сергей Барбарез подвёл итог матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с Канадой. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

«Всегда есть чувство сожаления, когда ведя в счёте, не удалось добиться победы. Нам сопутствовала удача, но и у нашей команды было несколько голевых моментов. В итоге считаю, что результат — 1:1 — справедлив. Это хорошее очко для нас.

Этот исход оставляет нам шансы на выход в плей-офф. Считать что-либо пока преждевременно — впереди два поединка. Мы обязаны попытаться выиграть, а дальше будет видно. Полагаю, это набранное очко можно назвать приемлемым результатом», — приводит слова Барбареза Meridian Sport.

Следующий матч в рамках группового этапа Босния и Герцеговина проведёт со сборной Швейцарии 18 июня.