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Тренер Боснии и Герцеговины прокомментировал результат матча с Канадой на старте ЧМ-2026

Тренер Боснии и Герцеговины прокомментировал результат матча с Канадой на старте ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Сергей Барбарез подвёл итог матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с Канадой. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 1-й тур
12 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Канада
Окончен
1 : 1
Босния и Герцеговина
0:1 Лукич – 21'     1:1 Ларин – 78'    

«Всегда есть чувство сожаления, когда ведя в счёте, не удалось добиться победы. Нам сопутствовала удача, но и у нашей команды было несколько голевых моментов. В итоге считаю, что результат — 1:1 — справедлив. Это хорошее очко для нас.

Этот исход оставляет нам шансы на выход в плей-офф. Считать что-либо пока преждевременно — впереди два поединка. Мы обязаны попытаться выиграть, а дальше будет видно. Полагаю, это набранное очко можно назвать приемлемым результатом», — приводит слова Барбареза Meridian Sport.

Следующий матч в рамках группового этапа Босния и Герцеговина проведёт со сборной Швейцарии 18 июня.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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