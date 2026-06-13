Алексей Шпилевский назвал проблемы со стадионом одной из причин неудачи в «Пари НН»

Бывший главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский подвёл итоги своей работы в нижегородском клубе. По итогу сезона команда вылетела из Мир Российской Премьер-Лиги. На старте чемпионата «Пари НН» не мог проводить домашние матчи на своём стадионе из-за ремонтных работ.

«Переход в «Пари НН» был шагом вперёд в моей карьере, поскольку РПЛ – более сильный чемпионат. Да, я выбрал команду, которая хотела остаться в лиге – это было не то же самое, что с «Арисом», где мы ставили перед собой самые высокие цели.

Правда в том, что всё пошло не так, как я хотел. Старт подготовки к сезону, фактор стадиона, который был недоступен на протяжении трёх месяцев, и нам пришлось проводить домашние матчи на нейтральной территории. Было очень непросто, мы путешествовали из одного города в другой по 4-5 часов. Условия были сложные», — сказал Шпилевский в интервью кипрскому изданию Kerkida.