Шпилевский — о «Пари НН»: у меня нет претензий к игрокам. Надеюсь, клуб вернётся в РПЛ

Бывший главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о работе в России и пожелал своей бывшей команде вернуться в Мир Российскую Премьер-Лигу. Нижегородцы покинули элитный дивизион по итогам сезона-2025/2026.

«Я благодарен клубу за предоставленную возможность. Мы развивали молодых игроков и некоторых футболистов, которые ранее были недооценены. У меня нет никаких претензий к игрокам. Они отдали все силы, очень старались. Мы могли набрать больше очков, но в ряде матчей некоторые детали были не на нашей стороне.

Я рад опыту в российском чемпионате и надеюсь, что команда скоро вернётся в РПЛ, потому что она этого заслуживает. У клуба отличные болельщики, они очень нас поддерживали, меня лично — до самого конца», — сказал Шпилевский в интервью кипрскому изданию Kerkida.