Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 Канада — Босния и Герцеговина. Это не автор голов

Полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне был назван лучшим игроком встречи группового этапа чемпионата мира 2026 года, в котором его команда сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной. Встреча завершилась со счётом 1:1.

23-летний футболист начал игру с первых минут и провёл на поле все 90. Результативными действиями полузащитник не отметился. Точность его передач составила 84%. Также на его счету один успешный отбор и два перехвата.

В следующем туре сборная Боснии и Герцеговины сыграет со Швейцарией 18 июня. Канадцы 19 июня встретятся с командой Катара. Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.