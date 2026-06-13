Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 Канада — Босния и Герцеговина. Это не автор голов

Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 Канада — Босния и Герцеговина. Это не автор голов
Комментарии

Полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне был назван лучшим игроком встречи группового этапа чемпионата мира 2026 года, в котором его команда сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной. Встреча завершилась со счётом 1:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 1-й тур
12 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Канада
Окончен
1 : 1
Босния и Герцеговина
0:1 Лукич – 21'     1:1 Ларин – 78'    

23-летний футболист начал игру с первых минут и провёл на поле все 90. Результативными действиями полузащитник не отметился. Точность его передач составила 84%. Также на его счету один успешный отбор и два перехвата.

В следующем туре сборная Боснии и Герцеговины сыграет со Швейцарией 18 июня. Канадцы 19 июня встретятся с командой Катара. Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Тренер Боснии и Герцеговины прокомментировал результат матча с Канадой на старте ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android