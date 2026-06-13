Объявлены судьи на стартовые матчи Испании, Бельгии, Уругвая и Ирана на ЧМ-2026

Пресс-служба ФИФА в соцсети X назвала имена арбитров, которые будут работать на матчах 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026: Испания — Кабо-Верде, Бельгия — Египет, Саудовская Аравия — Уругвай, Иран — Новая Зеландия. Игры в группах G и H начнутся 15-го и в ночь на 16 июня.

Стартовый матч испанцев на чемпионате мира с Кабо-Верде обслужит Адхам Мохаммад из Иордании. На игре Бельгии с Египтом будет работать бразилец Рамон Абатти.

Встречу Саудовской Аравии и Уругвая отсудит итальянский рефери Маурицио Мариани. На матче сборных Ирана и Новой Зеландии будет работать бригада мексиканского арбитра Сесара Рамоса.