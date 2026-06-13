США — Парагвай: стартовые составы команд на матч ЧМ по футболу 2026

Сегодня, 13 июня, состоится матч 1-го тура группы D чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными США и Парагвая. Игра пройдёт на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США). В качестве главного арбитра выступит Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды). Стартовый свисток судьи прозвучит в 04:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд

США: Фриз, Дест, Рим, Ричардс, Фримен, Энтони Робинсон, Адамс, Маккенни, Тилльман, Пулишич, Балогун.

Парагвай: Хиль, Альдерете, Алонсо, Густаво Гомес, Касерес, Диего Гомес, Альмирон, Кубас, Бобадилья, Энсисо, Санабрия.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).