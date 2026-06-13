Григорян оценил игру сборной Канады в матче с Боснией и Герцеговиной на ЧМ

Российский тренер Александр Григорян прокомментировал игру сборной Канады в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Я бы не сказал, что отсутствие Дэвиса стало потерей. Ею стала блёклая игра нападающего Дэвида. Когда вышел Ларин, то он мог забить и второй. А Дэвида на поле не было. При этом он их лучший нападающий», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).