Известны подробности состояния вратаря сборной Аргентины, поехавшего на ЧМ-2026 с травмой

Стали известны подробности о состоянии основного вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса, который поехал на чемпионат мира 2026 года с травмой пальца. Ранее на тренировках голкипер отбивал мяч одной рукой.

«Недавние медицинские обследования показали образование костной мозоли на переломе безымянного пальца правой руки, что вызывало опасения во время подготовки Мартинеса к турниру. Чтобы вернуться к нормальным тренировкам, вратарь перестал использовать шину и тренировался с перевязанными пальцами, что позволило ему надеть перчатку и продолжить восстановление. Шина изготовлена ​​из очень мягкой резины, обеспечивающей подвижность, и закреплена пластырем.

Во время тренировки Мартинес продемонстрировал признаки боли в руке. Однако, это не повод для беспокойства и не влияет на его тренировочный процесс. Выполняемые упражнения показали явный прогресс по сравнению с предыдущими тренировками. На прошлой неделе Эмилиано тренировался только одной рукой, избегая нагрузки на проблемную область.

Однако на этот раз его видели использующим обе руки для координационных упражнений с теннисным мячом — распространённая практика среди вратарей, направленная на улучшение рефлексов, скорости реакции и точности», — говорится на странице издания Diario Olé в соцсети X.