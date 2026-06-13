Марш стал первым тренером из США, возглавившем иностранную сборную на ЧМ

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш стал первым тренером из Соединённых штатов Америки, который возглавил иностранную сборную по футболу. Об этом сообщает статистический портал Oрta.

Марш стал главным тренером национальной команды Канады в мае 2024 года. Первый матч в рамках группового этапа подопечные американского специалиста провели с Боснией и Герцеговиной вчера. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).