«Это красная». Руни — об ударе вратаря Боснии кулаком в голову форварду Канады на ЧМ-2026

Бывший форвард сборной Англии Уэйн Руни заявил, что арбитр матча группового этапа чемпионата мира — 2026 между сборными Канады и Боснии и Герцеговины (1:1) должен был удалить вратаря боснийцев Николу Василя за удар кулаком в голову нападающему канадцев Тани Олувасейи. Эпизод произошёл на 49-й минуте. Встречу обслуживал судья Факундо Тельо.

«Это красная карточка. Забудьте про офсайд. Мы видели, как игроки в таких моментах задевают соперника после попадания по мячу, хотя свисток уже был, и за это получают красную. Думаю, это очень опасная игра. Я знаю, что он первый на мяче, но он попадаёт игроку в висок. Это худшее место, куда можно попасть», — приводит слова Руни BBC.