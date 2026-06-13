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«Это красная». Руни — об ударе вратаря Боснии кулаком в голову форварду Канады на ЧМ-2026

«Это красная». Руни — об ударе вратаря Боснии кулаком в голову форварду Канады на ЧМ-2026
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Бывший форвард сборной Англии Уэйн Руни заявил, что арбитр матча группового этапа чемпионата мира — 2026 между сборными Канады и Боснии и Герцеговины (1:1) должен был удалить вратаря боснийцев Николу Василя за удар кулаком в голову нападающему канадцев Тани Олувасейи. Эпизод произошёл на 49-й минуте. Встречу обслуживал судья Факундо Тельо.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 1-й тур
12 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Канада
Окончен
1 : 1
Босния и Герцеговина
0:1 Лукич – 21'     1:1 Ларин – 78'    

«Это красная карточка. Забудьте про офсайд. Мы видели, как игроки в таких моментах задевают соперника после попадания по мячу, хотя свисток уже был, и за это получают красную. Думаю, это очень опасная игра. Я знаю, что он первый на мяче, но он попадаёт игроку в висок. Это худшее место, куда можно попасть», — приводит слова Руни BBC.

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