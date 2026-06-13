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Ларин оценил свой гол в ворота Боснии и Герцеговины в матче ЧМ

Ларин оценил свой гол в ворота Боснии и Герцеговины в матче ЧМ
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Центральный нападающий сборной Канады Кайл Ларин прокомментировал свой гол в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с национальной командой Боснии и Герцеговины. Встреча завершилась со счётом 1:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 1-й тур
12 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Канада
Окончен
1 : 1
Босния и Герцеговина
0:1 Лукич – 21'     1:1 Ларин – 78'    

«Этот матч имел для меня особое значение. Я был готов выйти на поле и помочь команде, полагая, что голы придут. Я всегда забиваю, когда Канада нуждается во мне, и стремлюсь играть в каждом матче. Я усердно работаю в клубе ради этого, хотя понимаю, что не всё зависит от меня. Важно сохранять концентрацию. Мы играем дома, и наша задача — выложиться на сто процентов», — приводит официальный сайт ФИФА слова Ларина.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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