Ларин оценил свой гол в ворота Боснии и Герцеговины в матче ЧМ

Центральный нападающий сборной Канады Кайл Ларин прокомментировал свой гол в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с национальной командой Боснии и Герцеговины. Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Этот матч имел для меня особое значение. Я был готов выйти на поле и помочь команде, полагая, что голы придут. Я всегда забиваю, когда Канада нуждается во мне, и стремлюсь играть в каждом матче. Я усердно работаю в клубе ради этого, хотя понимаю, что не всё зависит от меня. Важно сохранять концентрацию. Мы играем дома, и наша задача — выложиться на сто процентов», — приводит официальный сайт ФИФА слова Ларина.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).