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Защитник «Динамо» Касерес начнёт в старте первый матч сборной Парагвая на ЧМ-2026 с США

Защитник «Динамо» Касерес начнёт в старте первый матч сборной Парагвая на ЧМ-2026 с США
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Защитник московского «Динамо» Хуан Касерес попал в стартовый состав сборной Парагвая на матч 1-го тура чемпионата мира 2026 года с командой США. Игра пройдёт на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США). В качестве главного арбитра выступит Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды). Стартовый свисток судьи прозвучит в 04:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 04:00 МСК
США
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Всего на счету Касереса 17 игр в составе национальной команды Парагвая. Экс-защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо также появится на поле с первых минут.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь чемпионата мира - 2026
Таблица групп чемпионата мира - 2026
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