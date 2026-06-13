Защитник «Динамо» Касерес начнёт в старте первый матч сборной Парагвая на ЧМ-2026 с США

Защитник московского «Динамо» Хуан Касерес попал в стартовый состав сборной Парагвая на матч 1-го тура чемпионата мира 2026 года с командой США. Игра пройдёт на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США). В качестве главного арбитра выступит Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды). Стартовый свисток судьи прозвучит в 04:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Всего на счету Касереса 17 игр в составе национальной команды Парагвая. Экс-защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо также появится на поле с первых минут.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.