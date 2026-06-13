«Способна преподнести сюрприз». Григорян — о распределении мест в группе В

Российский тренер Александр Григорян рассказал, кого считает главными фаворитами в группе В чемпионата мира 2026 года, после первого матча группового этапа между сборной Канады и национальной командой Боснии и Герцеговины (1:1).

«Швейцария — очевидный фаворит. Ко второму месту ближе всех Канада. Хотя Босния способна преподнести сюрприз, как в стыковых матчах с Италией», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).